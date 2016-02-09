Требуется человек для написания текстов по теме Counter Strike 1.6. Опыт игры в CS 1.6 обязателен. Не мучайте себя и меня - человек не знающий игры не сможет описывать детали, будет просто вода. ...
Текст для почтовой рассылки
Придумать текст письма для рекламной почтовой рассылки. Реклама IT услуг. Подробности исполнителю в личку.
Заявки фрилансеров
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