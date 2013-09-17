Копирайт+рерайт на сайт тренингового агентства

Приветствую всех. Нужен человек для постоянного сотрудничества. Нужно делать рерайт текстов строительной тематики различных направлений. Уникальность 95% + Тексты должны быть понятны и интересны для людей, который хотят произвести строительство или ремонт самостоятельно. Предпочтение тем, кто имеет опыт в ...