Копирайтер

Для долгосрочного сотрудничества ищем копирайтера, который умеет красиво описывать женское тело.

Примерный объем работы в месяц – до 100 текстов.

Тексты не больше 400 знаков без пробелов.

Цена за 1 текст – 1$.

В тексте должно быть:

1. Краткая информация про знаменитость.

2. Описание ее физических достоинств.

3. Гармонично вставленные ключевые слова.

Тем, кто интересуется обнаженкой в кино и любит писать про знаменитостей – будет огромным +