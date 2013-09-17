Статья для рыболовного интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт5 заявок134 просмотра
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Нужна статья для рыболовного интернет-магазина fishing-trade.com

Тема:

Интернет-магазин рыболовных товаров fishing-trade.com

Требования:

- Кол-во символов - 3000-4000 без пробелов

- Составить список из 50 разных названий статьи (например "Интернет-магазин рыболовных товаров fishing-trade.com", "Рыболовный интернет-магазин fishing-trade.com", "Рыбачим вместе с рыболовным магазином fishing-trade.com")

- Статья должна быть интересная и полезная, а не рекламная

- Интернет-магазин продает товары только на территории Украины. Поэтому уклон делаем на рыбалку в Украине.

- В статье должно быть 3 ссылки на сайт fishing-trade.com

10 лет назад
Reshtakov
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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