Сео-тексты для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен24 заявки278 просмотров
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Нужно написать сео тексты для сайта по продаже обуви.

Нужно 6 текстов по 1000 знаков.

10 лет назад
tOP5
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$9
1 день
ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО!ИСПОЛНИЛ ВСЕ В СРОК.СОВЕТУЮ
Рад был сотрудничать с Екатериной. Никаких нареканий.
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