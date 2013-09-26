Сео-тексты для интернет-магазина

Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность и знание русского языка, - опыт работы, - ответственность, - качественное выполнение работ, - желательно: интерес к указанным ниже темам. Обязанности: - рерайт различных текстов для сайтов образовательно-развлекательной тематики. Основные тематики: Лингвистика, Литература, Техника, Фотография ...
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Нужно написать сео тексты для сайта по продаже обуви.
Нужно 6 текстов по 1000 знаков.
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