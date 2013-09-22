6 текстов про игру

Ищу исполнителя на 6 текстов по 2,3-2,5 тысяч про игру Кубезумие 2. Может кто возьмется по 75 руб. за текст. Итого - 450 руб. за все.

Особых требований нет. Только написать по темам:

1. Кубезумие 2

2. Где скачать Кубезумие 2

3. Новый чит на Кубезумие 2

4. Какие коды можно использовать в игре Кубезумие 2

5. Отличия игры Кубезумие 2 от предыдущей версии

6. Как играть в Кубезумие 2