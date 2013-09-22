6 текстов про игру

$15
КопирайтингЗавершен2 заявки180 просмотров
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Ищу исполнителя на 6 текстов по 2,3-2,5 тысяч про игру Кубезумие 2. Может кто возьмется по 75 руб. за текст. Итого - 450 руб. за все.

Особых требований нет. Только написать по темам:

1. Кубезумие 2

2. Где скачать Кубезумие 2

3. Новый чит на Кубезумие 2

4. Какие коды можно использовать в игре Кубезумие 2

5. Отличия игры Кубезумие 2 от предыдущей версии

6. Как играть в Кубезумие 2

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
gradinarovaK
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$1
6 дней
Кристина великолепно справилась со сложной задачей. Спасибо за отличную работу
Своевременная оплата, четкая постановка задачи. Радует и то, что Марианна практически всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству
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