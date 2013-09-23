Рерайт статей по грузоперевозкам

Нужно написать сео тексты для сайта по продаже обуви. Нужно 6 текстов по 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, привет!
Требуется рерайт 39 статей (87 тыс.) для нового сайта.
Статьи в прикрепленном файле. В основном они однотипные "Сборные грузы из СтраныХХХ".
Требуется оставлять ту же наполненность(количество) ключевыми словами (перевозки из ХХХ, доставка грузов из ХХХ, грузоперевозки из ХХХ, доставка сборных грузов из ХХХ, сборные грузы из ХХХ, где ХХХ страна), что и в оригинале.
Главное, чтобы смысл оставался тем же, это статьи для людей и должны людьми восприниматься нормально.
Уникальность не менее 80%.
Проверять через Etxt.
Указывайте цену и срок за этот объем.
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