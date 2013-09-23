Рерайт статей по грузоперевозкам

КопирайтингЗавершен21 заявка198 просмотров
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Коллеги, привет!

Требуется рерайт 39 статей (87 тыс.) для нового сайта.

Статьи в прикрепленном файле. В основном они однотипные "Сборные грузы из СтраныХХХ".

Требуется оставлять ту же наполненность(количество) ключевыми словами (перевозки из ХХХ, доставка грузов из ХХХ, грузоперевозки из ХХХ, доставка сборных грузов из ХХХ, сборные грузы из ХХХ, где ХХХ страна), что и в оригинале.

Главное, чтобы смысл оставался тем же, это статьи для людей и должны людьми восприниматься нормально.

Уникальность не менее 80%.

Проверять через Etxt.

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10 лет назад
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
Выбранный исполнитель
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$85
4 дня
Ольга - большой профессионал в своей области. Очень доволен сотрудничеством. Все сделано качественно и в срок. Спасибо большое!
Работа с Андреем понравилась. Интересная тематика, четкие требования к тексту, мгновенная оплата. Большое спасибо!
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