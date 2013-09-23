Рерайт статей по грузоперевозкам

Коллеги, привет!

Требуется рерайт 39 статей (87 тыс.) для нового сайта.

Статьи в прикрепленном файле. В основном они однотипные "Сборные грузы из СтраныХХХ".

Требуется оставлять ту же наполненность(количество) ключевыми словами (перевозки из ХХХ, доставка грузов из ХХХ, грузоперевозки из ХХХ, доставка сборных грузов из ХХХ, сборные грузы из ХХХ, где ХХХ страна), что и в оригинале.

Главное, чтобы смысл оставался тем же, это статьи для людей и должны людьми восприниматься нормально.

Уникальность не менее 80%.

Проверять через Etxt.

Указывайте цену и срок за этот объем.