Срочный рерайт.

КопирайтингЗавершен8 заявок225 просмотров
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Рерайт одного текста в 3-х вариантах. Срочно. 1000 зн - 70 руб. Оплата WM/ЯД. Тематика текста - региональная.

10 лет назад
OlgaPRess
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Neizilber
Артем 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$8
1 день
В целом работа выполнена, но допущено много орфографических и пунктуационных ошибок.
Сверхпрофессиональный, сверхкомпетентный заказчик. Рекомендую всем.
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