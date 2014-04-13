Автор статей на форум

Нужно написать сео тексты для сайта по продаже обуви. Нужно 6 текстов по 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по написанию статей и новостей на форум малого бизнеса www.forummb.ru.
со спецификой форума вы можете ознакомиться и сообщить о ваших пожеланиях и т.п.
Интересует долгосрочные сотрудничество и качественные, уникальные тексты
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