Рерайт статей спортивной тематики

Требуется специалист по написанию статей и новостей на форум малого бизнеса www.forummb.ru. со спецификой форума вы можете ознакомиться и сообщить о ваших пожеланиях и т.п. Интересует долгосрочные сотрудничество и качественные, уникальные тексты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер статьи минимум 1000 з.б.п. Может быть больше. На Ваше усмотрение.
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