Рерайт статей спортивной тематики

КопирайтингЗавершен17 заявок237 просмотров
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Размер статьи минимум 1000 з.б.п. Может быть больше. На Ваше усмотрение.

10 лет назад
mirekua
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
1eks
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$1
2 дня
Алексей работает очень оперативно. Качество также не вызывает нареканий. Работой доволен. Рекомендую!
Приятно работать с Мироном. Вежливый и приятный в общении, четко описал свои требования и без задержек все оплатил. Был снисходителен к ошибкам новичка.
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