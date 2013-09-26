2 статьи по медицине.

КопирайтингЗавершен1 заявка146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать 2 статьи по мед. тематике.

10 лет назад
Pit246
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$25
3 дня
Статьи написаны с учетом требований ТЗ. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо
  • Похожие заказы

  • Написать текст на главную

    $50

    Необходимо написать текст на главную страницу. Тема: китайские трактора, навесное оборудование, спецтехника. Ключевые слова подготовлены. Текст должен иметь практическую ценность - а не быть набором слов для поисковиков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • БД Интернет-магазины

    Необходимо составить базу данных интернет-магазинов (url, телефон, e-mail) по категориям. 5 категорий по 100 сайтов в каждой. У этих сайтов обязательно должна быть онлайн-оплата. Оплата 2 руб/за строку (один ИМ). Можно выбрать 1-2 категории. Дедлайн - сегодня ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта контентом. Туризм, авиабилеты.

    Требуется качественный контент на русском для сайта продающего авиабилеты. Нужно будет в тексты замешивать ключевики, которые мы предоставим. Предпочтение отдаю тем исполнителям, кто может творчески подойти к процессу, писать статьи для сайта по заданой тематике, ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты на сайт

    Добрый день, необходимо заменить все тексты на сайте на уникальные. Сайт-визитка, состоит из 20 страниц, компания занимается веб разработкой. Необходимо только составить тексты, по срокам не больше недели. Желаемые ключевые слова и остальную информацию, предоставим выбраному исполнителю. Заявки ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо написать серию писем для Рассылки

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо написать рассылку и настроить ее на Smartresponder Тематика - заработок в Интернете. Количество писем - от 3 до 5 (в зависимости от содержания) Задача - рассказать пользователю про заработок в ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи про ногти

    $250

    Продолжение работы - тексты про ногти. Оплата - 1$/1000 знаков без пробелов. Указывайте сумму, срок - не больше 5 дней и количество текстов на 4-8 тыс., которые вы сможете написать. И почту, пожалуйста, для задание. ...

    Копирайтинг10 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер со знанием английского языка

    $50

    Разыскивается толковый копирайтер с отличным знанием английского языка. Задача - написание текстов, а также рерайт текстов для англоязычных сайтов разной тематики. Объем работы 3-5 текстов в неделю по 500-1000 слов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад