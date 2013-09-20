Написать текст на главную

$50
КопирайтингЗавершен17 заявок219 просмотров
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Необходимо написать текст на главную страницу. Тема: китайские трактора, навесное оборудование, спецтехника. Ключевые слова подготовлены. Текст должен иметь практическую ценность - а не быть набором слов для поисковиков.

10 лет назад
AntoNNio
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
annnNET
Анна 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$15
2 дня
Отлично справилась с задачей. Текст не только заточен под сео, но и имеет практическую ценность, что и требовалось. Уже наметили обновление остальных текстов. Отличная работа!
Было очень приятно поработать с Антоном. Предоставил четкое ТЗ и грамотно объяснил, что ждет от работы. Также большое спасибо за быструю оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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