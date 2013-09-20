Нужен копирайтер для написания текстов на сайт. Статьи, описания категорий, товаров. Тематика – эротическое белье. Цена 45р. – 1000 зн.
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Необходимо написать текст на главную страницу. Тема: китайские трактора, навесное оборудование, спецтехника. Ключевые слова подготовлены. Текст должен иметь практическую ценность - а не быть набором слов для поисковиков.
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