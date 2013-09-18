БД Интернет-магазины

Необходимо составить базу данных интернет-магазинов (url, телефон, e-mail) по категориям. 5 категорий по 100 сайтов в каждой. У этих сайтов обязательно должна быть онлайн-оплата.

Оплата 2 руб/за строку (один ИМ). Можно выбрать 1-2 категории.

Дедлайн - сегодня до 17.00 по Мск.