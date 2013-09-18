Наполнение сайта контентом. Туризм, авиабилеты.

Требуется качественный контент на русском для сайта продающего авиабилеты. Нужно будет в тексты замешивать ключевики, которые мы предоставим.

Предпочтение отдаю тем исполнителям, кто может творчески подойти к процессу, писать статьи для сайта по заданой тематике, самостоятельно придумывать темы статей и рубрики, мы конечно же скинем список примеров.

В прошлом проекте нашли человека с которым сейчас много работаем, но он не может обеспечить нам необходимый обьем контента.

Прошу оставлять ссылки на примеры текстов тематики туризм в вашей заявке и цену за 1000 символов, по нашему усмотрению будем заказывать пробные статьи. Спасибо!