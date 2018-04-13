nickgatcha

Николай nickgatcha

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вебмастер

белое сео

для зарубежки

mail: [email protected]

isq: 475352016

skype: makceedabramov

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
4 года назад
Оповещения в php server monitor
PHP
Николай - отличный заказчик! Всегда на связи, приятное общение, быстрая оплата! Рад работать в будущем
Оперативно закрыли задачу, большое спасибо! Алексей приятен и четок в коммуникации, буду рад поработать в будущем.
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Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Сверстать 1 блок
Figma
Спасибо) Все отлично как и всегда в общем!
Работа выполнена качественно, четкая коммуникация, все в оговоренные сроки. Спасибо, работаем не первый раз и точно не последний.
Ответный отзыв
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Верстка + интеграция в WP
FigmaNode.jsWordPress
Спасибо за проект :) в очередной раз все прошло успешно! Адекватный, порядочный и понимающий заказчик...
Спасибо за выполненый проект, результатом как и раньше доволен.
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Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Верстка и програмирование блоков в существующий сайт WP, макет в figma
FigmaWordPress
Спасибо за интересный, надеюсь не последний, проект! Из тех заказчиков которые "в теме" :) работать с такими, на самом деле, одно удовольствие. 👍 Адекватная обратная связь, понятные хотелки... рекомендую в общем!
Спасибо за качественную работу, планирую обращаться снова.
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dyimka
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Распознавание текста на английском с фотографии
Сотрудничество с Николаем прошло легко и без недопонимания. Прекрасно поставленная задача, качественно предоставленный материал для работы (за что отдельно благодарю), своевременная проверка и оплата. Приятно работать с заказчиком, который ценит потраченные усилия и время фрилансера над проектом. Определенно рекомендую откликаться на проекты заказчика. Благодарю за проект.
Работа выполнена отлично, крайне чистолюбивый и ответственный исполнитель.
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