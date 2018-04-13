nickgatcha

Требуется помощь в настройке оповещений в Telegram и Jabber от PHP Server Monitor. Необходимо разобраться с проблемой, когда уведомления о недоступных сайтах не приходят. Настройка должна быть выполнена согласно инструкции, но требуется выявить причины отсутствия оповещений.
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