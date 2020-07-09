Сверстать 1 блок

  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка157 просмотров

Адаптивная верстка 1 блока из макетов фигмы

Figma
5 лет назад
nickgatcha
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
$40
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно, четкая коммуникация, все в оговоренные сроки. Спасибо, работаем не первый раз и точно не последний.
Спасибо) Все отлично как и всегда в общем!

Заявки фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад

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