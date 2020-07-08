Поправить стили на странице сайта

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Закрыт41 заявка1688 просмотров

Есть сайт, в котором применили кастомный шаблон и из-за этого поехала верстк (3-5 элементов)

5 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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Был
4 года назад
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Илья
 
25 лет
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5 лет назад
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Роман
 
46 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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26 лет
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5 лет назад
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22 года
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месяц назад
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Константин
 
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Алексей
 
25 лет
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5 лет назад
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Артём
 
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Дмитрий
 
28 лет
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Иван
 
21 год
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Михайло
 
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Богда
 
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4 года назад
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Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
5 лет назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
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19 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
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57 отзывов
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Стас
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
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1 отзыв
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Виктор
 
32 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
63 отзыва
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HTML-верстка
Илья
 
33 года
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3 года назад
20 отзывов
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Стас
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
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2 года назад
2 отзыва
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Владимир
 
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Андрей
 
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5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
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Евгений
 
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5 лет назад
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5 лет назад
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Кирилл
 
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Дмитрий
 
33 года
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Тимур
 
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