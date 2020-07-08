https://taxi.yandex.ru/rabota/gorod/moskva/ эту страницу. с формой и вставить блока 2 с другого сайта. Сроки до ночи . Яндекс калькулятор не надо( вместо него вставим другой блок, простой на css) Без репутации ...
Скопировать лендинг
Скопировать простой лендинг. Все функции должны работать как в оригинале, код должен быть чист.
Ссылка в прикрепленном файле
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть шаблон интернет магазина themeforest http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504 Необходимо сверстать 3 страницы предоставленные в JPG, готовыми стилями из шаблона. Картинки страниц: Каталожная страница, Страница товара, Главная (Страниц 5, но они однотипные) https://dropmefiles.com/IMVf0 ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно сверстать сайт по макету в Фигме с адаптивомЗавершен5 лет назад
- $25
Макет: Ссылка: https://drive.google.com/drive/folders/1PKbQstvSUDrNlRr-sBC9iLc53wYiY04p Верстка: http://html.artfleur.info/wevb/ Задача доверстать внутярки без каталога. Поправить главную(укажу что) На странице товаров и услуг есть каталог. Его просто не верстать. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно срочно сверстать макет https://www.figma.com/file/JmrOBGcFuSAxj7lG24ikUL/BamBoo?node-id=78%3A87 Срок 1 день.Закрыт5 лет назад
Здравствуйте на сайте vitaxi ru на главной странице перестали показываться картинки некоторые но при этом в режиме редактора и под учеткой админа все есть. Word Press Связь только телеграмм или вотсап !!! ...Завершен5 лет назад
Приветствую! Скопировали Ленд, некорректно работает форма обратной связи. Можете туда гугл форму присоединить, чтобы данные собирать? СпасибоHTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть копия ленда, там не совсем корректно скопировался "бегунок", стоит на месте, его надо оживить, а так же к форме обратной связи прикрепить гугл форму для сбора контактовHTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $14
Нужно переверстать лэндинг согласно макету в 3 размерах.Завершен5 лет назад
Добрый день. Есть дизайн-макет landing page из 8 блоков + дополнительные страницами (сейчас эти страницы практически пустые и все однотипные (заголовок, подзаголовок и картинка или видео). https://www.figma.com/file/KChf6nAX6MnELjORT7m0X0/AnDesign?node-id=0:1 Нужно сверстать, натянуть на wordpress, ...Завершен5 лет назад