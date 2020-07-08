Верстка макета из figma

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Закрыт25 заявок669 просмотров

Добрый день, нужно срочно сверстать макет https://www.figma.com/file/JmrOBGcFuSAxj7lG24ikUL/BamBoo?node-id=78%3A87

Срок 1 день.

FigmaNode.js
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Выбранный исполнитель

maksorento
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Рад сотрудничеству с Евгением. Всё на высшем уровне! Готов сотрудничать в дальнейшем.

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