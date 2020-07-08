Починить отображение картинок

Добрый день! Нужен очень хороший специалист по Битрикс. На данный момент выполнить работу по сайту по поставленной задаче. Задача готова, озвучим. В дальнейшем так же желательно сотрудничество по правкам, доработкам и тп при необходимости)
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Здравствуйте на сайте vitaxi ru на главной странице перестали показываться картинки некоторые но при этом в режиме редактора и под учеткой админа все есть. Word Press
Связь только телеграмм или вотсап !!! Скайпом пользуйтесь сами :)
Пишите пожалуйста цену и кто готов сейчас сделать.
http://joxi.ru/YmE03RkiJ17GLr в инкогнито
http://joxi.ru/bmo9JZOF9gnOkA как должно быть.
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