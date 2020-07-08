Починить отображение картинок

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Завершен3 заявки262 просмотра

Здравствуйте на сайте vitaxi ru на главной странице перестали показываться картинки некоторые но при этом в режиме редактора и под учеткой админа все есть. Word Press 

Связь только телеграмм или вотсап !!! Скайпом пользуйтесь сами :)

Пишите пожалуйста цену и кто готов сейчас сделать. 

http://joxi.ru/YmE03RkiJ17GLr в инкогнито

http://joxi.ru/bmo9JZOF9gnOkA как должно быть. 

WordPress
5 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$4
1 день
Escrow
Сделано за 10 минут. Видно что профессионал.
Был рад помочь с проблемой! Быстрая проверка и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Роман
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад