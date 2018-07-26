Создание анимированных баннеров и анимационных видеороликов любой сложности. Разработка сайтов и написание приложений.
Разработка флеш приложений (AS2/AS3)
- Создание программной анимации
- Проэктирование флеш сайтов
- Разработка интерактивных flash баннеров
- Создание РИЧ банеров
- Редактирование шаблонов от TemplateMonster
- а также C++, VB-VBA, HTML, CSS, PHP+MySQL, CMS WordPress
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Отличный дизайнер, сделал все как надо в срок и без проволочек, Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничество прошло быстро и легко, спасибо большое, надеюсь будем работать и дальше!
$20
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за проделанную работу.Всё сделано в лучшем виде.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничество прошло замечательно, спасибо.
$50
10 баллов
5 лет назад
Все очень качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделана работа быстро. Предоставлено пару вариантов результата. Качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, понятное ТЗ, мгновенная оплата, рекомендую!
$4
10 баллов
6 лет назад
Огромное спасибо за оперативное и профессиональное сотрудничество. Роман помог в небольшом но очень важном моменте.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, точное задание, адекватные замечания и своевременная оплата, очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#757
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#388