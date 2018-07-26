Romeros777

Роман Romeros777

 
36 летУкраина/Славута
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание анимированных баннеров и анимационных видеороликов любой сложности. Разработка сайтов и написание приложений.

 Разработка флеш приложений (AS2/AS3) 

- Создание программной анимации 

- Проэктирование флеш сайтов 

- Разработка интерактивных flash баннеров 

- Создание РИЧ банеров 

- Редактирование шаблонов от TemplateMonster 

- а также C++, VB-VBA, HTML, CSS, PHP+MySQL, CMS WordPress

PHPWordPressMySQLHTMLCSSFlashVBA
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
dimmka
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Доработки 2х баннеров html5
Отличный дизайнер, сделал все как надо в срок и без проволочек, Спасибо.
Отличный заказчик, сотрудничество прошло быстро и легко, спасибо большое, надеюсь будем работать и дальше!
Ответный отзыв
rak15071982
Владислав 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов
$20
10 баллов
5 лет назад
Скопировать сайт
Спасибо за проделанную работу.Всё сделано в лучшем виде.
Отличный заказчик, сотрудничество прошло замечательно, спасибо.
Ответный отзыв
nfedyuk
Никита 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Создать шаблон баннера в Google Web Design для рекламы в Adwords
Все очень качественно! Рекомендую!
Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать простой *.gif из Флеша.
Сделана работа быстро. Предоставлено пару вариантов результата. Качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, понятное ТЗ, мгновенная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
morenab
Елена 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
27 отзывов
$4
10 баллов
6 лет назад
У флеш баннера сделать кнопку
Огромное спасибо за оперативное и профессиональное сотрудничество. Роман помог в небольшом но очень важном моменте.
Отличный заказчик, точное задание, адекватные замечания и своевременная оплата, очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#757
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#388