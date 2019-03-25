Скопировать сайт

Нужно: 1. Спарсить спортивные события из АПИ 2 букмекеров; 2. Сопоставить события между собой и выводить данные по ставкам от 2-ух букмекеров на одной странице; 3. Спарсить прогнозы на спортивные события из разных источников (вк, телеграм, различные сайты ...
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