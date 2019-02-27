Оптимизация скорости загрузки сайта

$2
Веб-программированиеЗавершен1 заявка116 просмотров
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Нужно улучшить скорость сайта. http://lazer.studio

5 лет назад
mixoid13
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Ditrik
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
Благодарен Дмитрию за оптимизацию скорости загрузки сайта. Сайт летает, работа выполнена быстро и точно в срок. Рекомендую.
Все прошло отлично. Четко поставленная задача. Сотрудничеством доволен. Рекомендую