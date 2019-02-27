Парсить объявления с доски

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Необходимо парсить объявления с сайта дром.ру с определенного профиля, например вот 

https://baza.drom.ru/user/rezina22/

на сайт на wordpress (сайт уже есть) в записи и чтобы он разбирал их по меткам и разделам

Предлагайте свои сроки и цены.

5 лет назад
n1xen
Денис 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад