Установить и настроить White Label на сайт

В общем у нас ЕМС фитнес студия, это студия персональных тренировок, зал один, в котором по очереди занимаются люди по одному человеку. Тренеров 2, меняют друг друга через день, и администратор, который встречает и обрабатывает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать White лейбл-страницу для поиска авиабилетов на сайт https://putihod.ru/
Вот тут информация о нём:
https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203955753-White-Label
Должно получиться вот так: https://avia.travelbelka.ru/
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