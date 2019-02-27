Установить и настроить White Label на сайт

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Нужно сделать White лейбл-страницу для поиска авиабилетов на сайт https://putihod.ru/

Вот тут информация о нём:

https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203955753-White-Label

Должно получиться вот так: https://avia.travelbelka.ru/

5 лет назад
bezpaleva
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад