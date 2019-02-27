Доработать фильтр товаров (woocommerce)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Добрый день.

Ранее заказывал натяжку из html страницы с фильтром товаров. (woocommerce)

Не сложилось с предыдущим исполнителем.

Необходимо либо доработать его код либо сделать все с нуля.

Страница: http://bagetopt.beget.tech/product-category/photoframes/

WooCommerce
5 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад