Доработать фильтр товаров (woocommerce)

В общем у нас ЕМС фитнес студия, это студия персональных тренировок, зал один, в котором по очереди занимаются люди по одному человеку. Тренеров 2, меняют друг друга через день, и администратор, который встречает и обрабатывает ...
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Добрый день.
Ранее заказывал натяжку из html страницы с фильтром товаров. (woocommerce)
Не сложилось с предыдущим исполнителем.
Необходимо либо доработать его код либо сделать все с нуля.
Страница: http://bagetopt.beget.tech/product-category/photoframes/
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