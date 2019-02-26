Необходим парсер

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок169 просмотров
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Необходим парсер с определенного сайта.

Нужна следующая информация: категория, наименование, цена, статус наличия.

5 лет назад
Darimaritee
44 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад