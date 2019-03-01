Сопровождать и дорабатывать сайт libmovie.com

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок306 просмотров
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Есть созданный сайт https://www.libmovie.com/

Периодически возникают задачи по исправлению багов и наполнения его новым функционалом.

На данный момент нужно сделать следующие таски

- добавить "evaluation license"

- поправить продление лицензии

https://docs.google.com/document/d/1GilsgMHNdVkPTCEm7YWsOlKJs9TxrQ7ROM4MsSBkUhs/edit

5 лет назад
irov
Юра 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад