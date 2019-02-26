Сайт на WP - большая нагрузка на сервер и большое время ответа сервера

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки139 просмотров
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Здравствуйте! На хостинге лежит 3 сайта-блога на ВП. Последнее время хостинг стал слать уведомления о том, что нагрузка на их сервер превышает 100 процессорных минут, что по правилам запрещено.

Также, поисковик прислал уведомление о том, что скорость ответа сервера превышает 3 сек.

Требуется оптимизация одного из сайтов - http://rybkolov.ru

Нужна помощь в анализе проблем и их исправлении.

5 лет назад
genya517
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад