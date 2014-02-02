Интеграция шаблона WHMCS

Есть сайт готовый на вордпрессе, нужно установить и настроить модуль. Возможно у вас есть свои наработки, или знаете какие либо свои модули по агентству недвижимости, которые сможете предложить, которые будут включать в себя - Поиск по объектам -Фильтр -Добавление ...