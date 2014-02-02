Интеграция шаблона WHMCS

есть форма обратной связи сверстанная с уникальным дизайном на wordpress нужно интегрировать чтоб заявки с формы шли как лиды в Amo CRM напишите слово - "Amo" в отклике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить и настроить шаблон на WHMCS.
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