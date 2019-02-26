Ruby / Ruby on rails front-end.

Реализация !только! Фронт/админки для проекта по тестированию ПО, вся необходимая информация находится в прикрепленном файле, просто

скрин-шоты того, как должно выглядеть, где и как должны быть расположены

элементы. Бюджет этого задания указан в проекте. Срок выполнения (2)

две недели. От Вас необходима будет информация о том, какие проекты

реализовывали в прошлом на RubyRuby on Rails + пример кода. Оставляйте

ваш skype для оперативной связи.