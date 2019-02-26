Реализовать авто открытие корзины при добавлении товара

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки106 просмотров
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Есть сайт на WordPress. Необходимо сделать, чтобы при покупке товара корзина сразу открывалась. 

Во вложении 2 скриншота с корзиной. Первый с товаром, второй как должна открываться корзина сразу после клика на купить товар 

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5 лет назад
Georgiu_Eliseev
30 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад