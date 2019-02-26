Система на основе codeigniter, сайт на modx Одна база товаров для обоих проектов. Есть несколько задач по функционалу самописа. Подробности скину в личку
Реализовать авто открытие корзины при добавлении товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WordPress. Необходимо сделать, чтобы при покупке товара корзина сразу открывалась.
Во вложении 2 скриншота с корзиной. Первый с товаром, второй как должна открываться корзина сразу после клика на купить товар
Пишите стоимость и время выполнения задания
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