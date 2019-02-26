Требуется опытный WordPress разработчик для разовой работы

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Для работы над существующим проектом по WordPress сайту, нужен опытный разработчик. 

Требования и опыт:

- Знание бэкенда и умение работать с элементами

- Знание visual composer

- Опыт работы с плагинами загрузки фотографий и мультиязычностью

- Опыт верстки WordPress проектов с помощью visual composer

Более детально обсудим при звонке в Скайпе.

WordPress
5 лет назад
seaman92
Ярослав 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад