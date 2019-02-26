Сделать копию сайта на вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок161 просмотр
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Нужно сделать копию сайта на вордпресс.   

копировать 1 раздел 

нужна возможность редактирования и добавления контента     

5 лет назад
Fomin_Andreu
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад