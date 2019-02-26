Сделать копию сайта на вордпресс

Надо перенести некоторые возможности стандартной корзины нашего сайта в корзину модуля "Simple". На существующем сайте, в стандартной корзине, напротив "самовывоз из магазина" и "самовывоз со склада", есть две кнопки "показать на карте", которые открывают карты. При выборе "Доставка по ...