Нужна доработка сайта, дизайн и нужна доработка функционала.

Добрый день, не знал как это описать правильно) В общем Нужны вот такие штуки – http://skdp.ru/index.php?r=site%2Fkitchen и http://skdp.ru/index.php?r=site%2Fhall То есть стоит шкаф или кухня и мы можем менять в них цвет фасадов. JPG самих декоров мы предоставим. Картинку кухни и ...