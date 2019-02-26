Нужна доработка сайта, дизайн и нужна доработка функционала.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Техническое задание прикрепил, срок выполнения  не больше месяца. 

Нужно сделать качественно и и со вкусом.

5 лет назад
shymeikoevgeniy
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад