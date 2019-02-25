Платежная система Яндекс Касса + Laravel

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок482 просмотра
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Необходимо интегрировать Яндекс касса (пополнение, вывод, массовая выплата) + баланс + внутренние переводы в сервисе на Laravel. 

В откликах указывайте стоимость вашего часа работы и опыт с Laravel

Laravel
5 лет назад
odinaev94
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад