UMI.CMS - Настройка цели в гугл Analytics (нажатие на ссылку с тел)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Добрый день!

Сайт выполнен на UMI.CMS

Нужно в Analytics настроить цель http://prntscr.com/mw6q8d

цель - нажатие на ссылку с номером телефона

и

добавить код на сайт http://prntscr.com/mw6qwj

Оплата - договорная

Сроки - сегодня-завтра

5 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)