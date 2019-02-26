Скpипт, oпpедeлeниe пapaмeтpов при заходе пoльзoвaтeля, на страницу сайта. Умение создать дизайн, css, а не "голый" скрипт. Скpипт на PHP 7.3 и выше. (главное, что бы поддерживал работу на этих новых версиях рhp). Полное ТЗ с примером, отправлю тем, кто ...
Веб-сервис (сайт) по самообучению математике и преподаванию математики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-сервис (сайт) [далее - Сервис] по самообучению математике и преподаванию математики.
Сервис должен корректно отображаться в первую очередь на смартфонах, во вторую - на планшетах и в третью - на мониторах.
Предполагается поэтапное выполнение работ с поэтапной оплатой.
Предполагаемые средства разработки:
html+css
jquery (или непосредственно javascript)
php
mysql
Максимальное использование ajax. Сервис должен работать максимально быстро. (Прототип [первая пробная версия Сервиса] имеется; ее можно использовать, в том числе, для того, чтобы увидеть, насколько быстро должно работать). По этой причине крайне нежелательно использовать универсальные php фреймворки. В процессе создания полагается, что возникнет специализированный php/js api; как минимум для таких часто используемых операций, как CRUD должен быть, естественно, создан api для частого, быстрого и простого использования.
Предполагается использование Git: разработчик выгружает новую версию в репозиторий и оттуда на тестовый сервер. Заказчик тестирует, и если все в порядке - выгружает на рабочий сервер.
Несмотря на уже имеющееся наличие прототипа, ТЗ все равно будет расширяться и изменяться по результатам практического использования для расширения функциональности и повышения удобства использования. Разработчику нужно быть к этому готовым.
Сервис многопользовательский. Первоначальная нагрузка небольшая (порядка 20 пользователей), далее она может расти.
Требуется регистрация, авторизация пользователей (e-mail, Вконтакте). С возможностью восстановления пароля, запоминанием пароля в браузере для облегчения дальнейшего входа).
Роли, которые могут быть назначены пользователю:
- редактор
- учитель
- ученик
- суперадмин
Редактор "видит" только себя, учитель - себя и своих учеников, ученик только себя, суперадмин - всех.
Редактор
Массово загружает задачи в Сервис, добавляет новые задачи по одной вручную, редактирует задачи, удаляет задачи.
Учитель
Добавляет своих учеников, редактирует контактную информацию по ним, удаляет учеников.
Формирует расписание занятий для своих учеников.
Выбирает задачи для занятия, проводит занятие: имеет шпаргалку с решениями и ответами, отмечает задание выполненным, выбирает (полуавтоматически) и задаёт задачи для домашнего задания и для контрольной работы, выбирает и задаёт вопросы для домашнего задания, видит результаты выполнения домашнего задания и контрольной работы.
Ученик
Видит список вопросов для домашнего задания (чтобы подготовиться к ответам на них), решает задачи домашнего задания, решает задачи контрольной работы.
Вместо обучения с учителем, ученик может заниматься самостоятельно (по стандартной программе обучения), выбирая, каким группам задач он желает обучаться (имеется порядка 20
групп задач).
Суперадмин
Может удалять пользователей, присваивать им роли, делать доступ бесплатным или платным.
Например, если один и тот же пользователь имеет роль и учителя и редактора, он может и проводить занятия и редактировать содержимое задач (прямо во время проведения занятия).
Предполагается возможность разграничения доступа к Сервису: доступ может быть бесплатным и платным. Это решает суперадмин. Он может давать возможность использования Сервиса как пожизненно, так и на какое-то время, например месяц, полгода, год.
Должна быть кнопка "оплатить" с дальнейшим переходом на платёжный шлюз.
На данный момент политика взимания платы проработана не полностью.
Сервис содержит несколько тысяч задач. Все они индексируются поисковыми системами. Если человек зашёл через поисковик на страницу с задачей, он может решать эту задачу. Т.е. пытаться решить самостоятельно, а в случае затруднений или для проверки промежуточных результатов, просить Сервис дать ему подсказку, что нужно сделать на следующем шаге и далее сверяться с тем, что должно было получиться после выполнения этого шага.
Если этот человек желает начать обучение тому, как решать не только эту задачу, но и всю группу задач, он должен зарегистрироваться.
Задача имеет следующие параметры:
- группа
- текст задачи (html)
- одна или несколько картинок (svg/png/jpg)
- решение
- ответ
- формулы, которые требуется знать для решения этой задачи
- опорные задачи, которые требуется уметь решать для решения этой задачи
- последовательность шагов (с результатами каждого шага), которые нужно пройти для решения этой задачи
Предположительная схема реляционной БД для Сервиса будет предоставлена разработчику заказчиком.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен сайт-каталог, в котором будет собрана информация с других сайтов, авто аукционов + кабинеты перевозчиков должен быть кабинет пользователя, там информация по расчетам, отчеты и др. источники: [url=https://iaai.com/]iaai.com[/url] [url=https://copart.com/]copart.com[/url] [url=https://manheim.com/]manheim.com[/url] [url=https://adesa.com/]adesa.com[/url] парсеры разные, т.к. информация и ее порядок отличается. для кабинета несколько других ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходимо адаптировать сайт akrilain.ru под мобильные устройства, создать выезжающее мобильное меню. Сайт на php файлах без движка и базы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сломался обработчик, через агрегатор когда оплачиваешь, всё норм пишет статус успешно! Но на сайт денежки не доходят.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать в соц сетях (VK; Instagram) таргетированную рекламу на студентов из технических вузов в Перми, Самаре и Воронеже. Промо-материалы имеются. (видеоролик для соц сетей, визуал, пост)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен парсер сайта наших поставщиков в виде XLS файлов и изображений для автоматизации занесения информации в нашу CRM. Первичный парсинг и обновление. Подробное Тз по ссылке: https://www.dropbox.com/s/eutz8dhx8w4lt3i/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80-%D0%A2%D0%97-250219.zip?dl=0 Срок - до неделиВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сейчас выбор валют для обмена можно сделать с помощью селектора. Размещен вверху сайта на всех страницах. 1. Под селектор нужно добавить кнопку "Показать все направления обмена". При нажатии на эту кнопку должна отображаться таблицу, в которой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сделать рип-сайта www.int-ext.ru для дальнейшего размещения на хостинге. - С возможностью в дальнейшем изменить текст и дизайн; - С возможностью дальнейшей оптимизации и продвижения; - Сохранить адаптивность; - Желательно натянуть на известный движок, тип WP, modx.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется вылечить сайт Embik.by от вирусов и адаптировать для мобил . Отчет проверки в прикрепленном файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо внести правки на уже готовый сайт (заменить текстовую информацию) Также вместо одной страницы вставить заглушку "страница в разработке" Сделать необходимо за сегодня, бюджет жду от вас (не грубить:))Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад