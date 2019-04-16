Адаптировать сайт на php под мобильные устройства

Веб-программированиеЗавершен13 заявок201 просмотр
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Здравствуйте, необходимо адаптировать сайт akrilain.ru под мобильные устройства, создать выезжающее мобильное меню. Сайт на php файлах без движка и базы.

PHPСайт на PHP
5 лет назад
nik82
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$120
27 дней
WMZ
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