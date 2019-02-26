Web каталог + статистика + просчеты + л.кабинет, парсить авто аукционы

Нужен сайт-каталог, в котором будет собрана информация с других сайтов, авто аукционов + кабинеты перевозчиков

должен быть кабинет пользователя, там информация по расчетам, отчеты и др.

источники:

iaai.com

copart.com

manheim.com

adesa.com

парсеры разные, т.к. информация и ее порядок отличается.

для кабинета несколько других источников, попаролю, там табличная информация,

тут надо будет на текущий момент три парсера, в дальнейшем будет увеличиваться.

Примеры на что это должно быть похоже:

bidfax.info + каталог будущих + калькуляция + кабинет

autoastat.com + каталог будущих + калькуляция + кабинет

carsfromwest.com

atlanticexpress.com.ua

poctra.com + каталог будущих + калькуляция + кабинет

autoauctions.io + каталог будущих + калькуляция + кабинет

autoamerica.com.ua

usavto.com

auctionexport.com

autoauctionhistory.com + каталог будущих + калькуляция + кабинет

Посетитель заходит на сайт, видит машины, ищет по каталогу, номеру лота, номеру вина.

видит авто, видит просчет по доставке, видит цену его продажи, если оно было продано.

Также ему предлагает заказать именно это авто или подобное.

Также предлагает просмотреть отчет карфакс, который надо оплатить или по купону получить бесплатно.

В кабинете человек может сохранять избранные машины, видеть что он просмотрел, видеть купленные отчеты карфакс, видеть статус своего заказа. В кабинет заходить по номеру телефона и паролю.

Сайт должен быть завязан с соц сетями, показывать фотки с инстаграма, отзывы с фейсбука, сообщения с канала телеграма.

Сео оптимизация, гугл должен выдавать сайт по авто, вин номера, номера лотов, города, модели авто, естественно фразы "авто из сша" и др.

Оплата поэтапная, бюджет не резиновый, интересуют адекватные цены, в приоритете исполнитель из Харькова.

Месяц на запуск бета версии, месяц на доработки.

P.S.

направили в строну CRM, там учет и есть клиентский портал

Парсеры для каталога авто 4шт, данные грузит в базу каталога сайта

Сайт с каталогом авто на базе WP(или любая СМС)

Парсеры для учета сделок от перевозчиков 3шт, данные грузит в CRM

кабинет пользователя показывает избранные авто, просчеты и историю + показывает учетную информацию с CRM

Может на базе готового CRM будет запуск быстрее. например vtiger CRM или другого