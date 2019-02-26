Скpипт, oпpедeлeниe пapaмeтpов при заходе пoльзoвaтeля, на страницу сайта. Умение создать дизайн, css, а не "голый" скрипт. Скpипт на PHP 7.3 и выше. (главное, что бы поддерживал работу на этих новых версиях рhp). Полное ТЗ с примером, отправлю тем, кто ...
Web каталог + статистика + просчеты + л.кабинет, парсить авто аукционы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт-каталог, в котором будет собрана информация с других сайтов, авто аукционов + кабинеты перевозчиков
должен быть кабинет пользователя, там информация по расчетам, отчеты и др.
источники:
парсеры разные, т.к. информация и ее порядок отличается.
для кабинета несколько других источников, попаролю, там табличная информация,
тут надо будет на текущий момент три парсера, в дальнейшем будет увеличиваться.
Примеры на что это должно быть похоже:
bidfax.info + каталог будущих + калькуляция + кабинет
autoastat.com + каталог будущих + калькуляция + кабинет
poctra.com + каталог будущих + калькуляция + кабинет
autoauctions.io + каталог будущих + калькуляция + кабинет
auctionexport.com
autoauctionhistory.com + каталог будущих + калькуляция + кабинет
Посетитель заходит на сайт, видит машины, ищет по каталогу, номеру лота, номеру вина.
видит авто, видит просчет по доставке, видит цену его продажи, если оно было продано.
Также ему предлагает заказать именно это авто или подобное.
Также предлагает просмотреть отчет карфакс, который надо оплатить или по купону получить бесплатно.
В кабинете человек может сохранять избранные машины, видеть что он просмотрел, видеть купленные отчеты карфакс, видеть статус своего заказа. В кабинет заходить по номеру телефона и паролю.
Сайт должен быть завязан с соц сетями, показывать фотки с инстаграма, отзывы с фейсбука, сообщения с канала телеграма.
Сео оптимизация, гугл должен выдавать сайт по авто, вин номера, номера лотов, города, модели авто, естественно фразы "авто из сша" и др.
Оплата поэтапная, бюджет не резиновый, интересуют адекватные цены, в приоритете исполнитель из Харькова.
Месяц на запуск бета версии, месяц на доработки.
P.S.
направили в строну CRM, там учет и есть клиентский портал
Парсеры для каталога авто 4шт, данные грузит в базу каталога сайта
Сайт с каталогом авто на базе WP(или любая СМС)
Парсеры для учета сделок от перевозчиков 3шт, данные грузит в CRM
кабинет пользователя показывает избранные авто, просчеты и историю + показывает учетную информацию с CRM
Может на базе готового CRM будет запуск быстрее. например vtiger CRM или другого
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