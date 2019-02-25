Нужно доработать исправить ошибку компонента корзины на битрикс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок126 просмотров
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Нужно исправить ошибку корзины интернет магазина на битрикс. При оформлении заказа тупит и зависает :)

5 лет назад
spb9160777
Алексей 
47 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад