Перенос сайта на windows сервер

Увеличение производительности сайта. 1. Уменьшение First Byte до 0,3 сек, сейчас 1,466 2. Улучшение показателей PageSpeed Insights до зеленой зоны. Основные рекомендации на сегодняшний день: Минимизируйте работу в основном потоке Сократите время выполнения кода JavaScript Устраните ресурсы, блокирующие отображение Отложите загрузку неиспользуемого ...
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