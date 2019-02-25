Интернет-магазин на Tilda

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок138 просмотров
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Главный критерий работать быстро, качественно и самое главное не дорого, Просьба студий не беспокоить, не тратьте мое и свое время, со студиями не по пути,

За всеми подробностями пишите в лс, дам контакты там все более детально обсудим. Спасибо за Ваше внимание 

Tilda
5 лет назад
vendetos
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад