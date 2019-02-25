Бэкенд личного кабинета пользователя Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки107 просмотров
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Разработать личный кабинет пользователя Wordpress

Либо отдельный но интегрированный с Wordpress

Подробнее тут: https://drive.google.com/open?id=1_OveQcFMaQqafSIRETjdhHLL3bYgjNq2Nb-Ky5_XAMg

WordPress
5 лет назад
Alex870
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад