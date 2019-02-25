Бэкенд личного кабинета пользователя Wordpress

Парсер яндекс маркета нужен для мониторинга цен конкурентов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать личный кабинет пользователя Wordpress
Либо отдельный но интегрированный с Wordpress
Подробнее тут: https://drive.google.com/open?id=1_OveQcFMaQqafSIRETjdhHLL3bYgjNq2Nb-Ky5_XAMg
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