Доработка системы заявок ZENLIX-2(github)

Система на php5 ajax база данных mysql

Некоторые таблицы были переделаны, что-то допилено, чем смогу, тем помогу.

Что нужно:

1. Привязать к выбранному отделу-исполнителю только определенный перечень работ.

2. Добавить кнопку сортировка задач "Показать задачи порученные мне"

Дополнение: Сейчас есть кнопка выборки задач "В обработке мной". Рядом с ней надо кнопку "Порученные мне" в этой выборке надо показывать только те задачи, где Исполнитель обозначен. Назначенные всем отображать не надо.

3. Добавить кнопку выборки "Скрыть долгосрочные/инвестиции"

4. Создать кнопку выборки. "Показать все задачи (Поступившие,выполненные, со сменой статуса, добавлением комментария и т.д) за последние 24 часа. Сейчас раздел "НОВОСТИ" захватывает достаточно небольшой промежуток времени.

5. Поиск по ключевому слову работает не корректно выдает некие "Топ 10 результатов", при этом зачастую не показывает нужную заявку вообще. Должны показываться все заявки с искомым словом

6. Поиск работает только во входящих сделать и для исходящих

7. Графу "От Кого" можно убрать вообще должно быть автозаполнение, кто зашел под логином. Лишняя трата времени

8. Добавить опцию "Отклонить заяку" зачастую приходят те, которые уже есть, либо непонятные. Чтобы убрать ее из списка приходится отмечать как "Выполненная"

9. Добавить возможность экспорта отчетов в Эксель

10. Если выбираешь заявки по кнопке "В обработке мной" то показываются все задачи, когда либо взятые в обработку, в большинстве своем уже давно закрытые.

Должны показываться только заявки НЕ ЗАКРЫТЫЕ (ТЕКУЩИЕ) В ОБРАБОТКЕ

11. Создать отчет по событиям. Во вложении таблица эксель-как должен выглядеть отчет. Необходимо, возможность выборки периода и отдела/человека. Все столбцы должны иметь возможность сортировки.

обязательно сроки от вас