Парсинг ВК

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок120 просмотров
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Нужно спарсить список людей у кого удаленная страница в друзьях

5 лет назад
touchtachi
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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