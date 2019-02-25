Интеграция формы на сайте с Битрикс24

Админка для управления заявками с лендинга - написание самописной (или фреймворк - рассмотрю варианты) админки - отправка заявок с нескольких простых форм лендинга на почту, в телеграм, в amocrm, сохранение в админке - получение ip адреса отправителя и ...
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Интеграцию формы на сайте с Битрикс24, чтобы заявки с форм попадали в crm Битрикс24.
Пишите сразу конкретные вопросы и цены. Сайт-одноэкранник, сделан на Wordpress
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