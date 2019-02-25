Перенести сайт с CMS Оpencart на CMS Simpla

Админка для управления заявками с лендинга - написание самописной (или фреймворк - рассмотрю варианты) админки - отправка заявок с нескольких простых форм лендинга на почту, в телеграм, в amocrm, сохранение в админке - получение ip адреса отправителя и ...
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Ищу программиста с опытом работы в CMS Simpla.
Необходимо перенести сайт+ написать несколько дополнительных модулей которых нет в штатной CMS.
Подробное ТЗ в прикрепленном файле.
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