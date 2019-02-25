Перенести сайт с CMS Оpencart на CMS Simpla

Веб-программированиеЗакрытнет заявок142 просмотра
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Ищу программиста с опытом работы в CMS Simpla. 

Необходимо перенести сайт+ написать несколько дополнительных модулей которых нет в штатной CMS. 

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.

5 лет назад
MaximTernyavskiu
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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