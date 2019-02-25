Доработка раздела на существующем сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Доброго времени интересующимся! 

Есть сайт- база отдыха

1.Необходимо переработать и/или добавить разделы на сайте  

2. проработать страницу раздела для изменения в дальнейшем текста и фотографий  

Движок если не ошибаюсь- modX 

срок обсуждается.так же стоимость тоже решается 

5 лет назад
KonstantinMitric
36 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад