KonstantinMitric

Нужно воспроизвести карточку (калькулятор) продукта (проекты домов из бруса).Есть для примера готовый вариант , нужно сделать тоже самое . Оба сайта созданы на тильде.
Константин Митрич KonstantinMitricKonstantinMitric
36 летПольша/Вроцлав
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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